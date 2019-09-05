Три совета по снижению давления без таблеток дали знатоки народной медицины
5 сентября 2019, 13:35 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области народной медицины рассказали, как гипертоники могут нормализировать артериальное давление без приема лекарственных препаратов. Об этом идет речь в посте, выложенном в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», для снижения давления можно употреблять:
1. медово-лимонный напиток;
2. настой коры калины:
3. арахисы в уксусе.
Прежде чем использовать эти способы в домашних условиях, обязательно необходимо проконсультироваться со специалистом.
Ранее в четверг сообщалось, что доктора назвали самые очевидные признаки рака. В число данных симптомов, в частности, вошли резкая потеря веса и необъяснимые кровотечения.