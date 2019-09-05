Нейропсихолог рассказала, как определить переутомление у ребёнка

Нейропсихолог Ирина Хвингия дала родителям школьников совет, как распознать у ребёнка переутомление. По словам специалиста, перечисленные симптомы нельзя оставлять без внимания.

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«Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность. Дети не могут сконцентрироваться, и, вместо того, чтобы слушать учителя, они смотрят в окно, например», - рассказала нейропсихолог.

Она отметила, что не стоит отправлять ребёнка в первый класс, если он ещё не готов к таким нагрузкам. Что касается дополнительных кружков и секций, то они должны не утомлять ребёнка, а приносить ему радость. Оптимальным считаются внешкольные занятия 2-3 раза в неделю, передаёт «Дни.ру».