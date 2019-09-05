Нейропсихолог рассказала, как определить переутомление у ребёнка
5 сентября 2019, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]
Нейропсихолог Ирина Хвингия дала родителям школьников совет, как распознать у ребёнка переутомление. По словам специалиста, перечисленные симптомы нельзя оставлять без внимания.
«Это истощаемость внимания, нарушение сна, повышенная раздражительность, капризность. Дети не могут сконцентрироваться, и, вместо того, чтобы слушать учителя, они смотрят в окно, например», - рассказала нейропсихолог.
Она отметила, что не стоит отправлять ребёнка в первый класс, если он ещё не готов к таким нагрузкам. Что касается дополнительных кружков и секций, то они должны не утомлять ребёнка, а приносить ему радость. Оптимальным считаются внешкольные занятия 2-3 раза в неделю, передаёт «Дни.ру».