Почему Россия на втором месте в мире по смертности из-за грязного воздуха?

Министерство природы России указало на серьёзные экологические проблемы в ряде российских городов. Большинство проблемных территорий расположено в азиатской части страны. Основной причиной загрязнения атмосферы является большой объём бензопирена. Это вещество выбрасывается в атмосферу ТЭЦ.



Так, самым загрязнённым воздух оказался в Абакане, Братске, Иркутске, Чите и многих других городах. Практически все мегаполисы находились в «опасном» экологическом списке и прошлый год. И на сегодняшний день никаких улучшений там не произошло.



Бензопирен образуется в процессе сжигания твёрдого топлива. В списке самых загрязнённых городов проживает более 5 миллионов человек.



Эксперты также указали на негативное влияние на экологию деятельности человека. Чтобы решить экологическую проблему, нужно перевести ТЭЦ с угля на газ. Для этого в стране имеются все возможности.



В ряде европейских государств от угля уже давно отказались в пользу "голубого топлива", а также получения ветряной и солнечной энергии. Конечно, сокращение потребления угля приведёт к сокращению кадров в угольной промышленности, однако высокий уровень смертности от грязного воздуха является фактором, который не может беспокоить правительство и население страны.



