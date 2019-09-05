Самые очевидные симптомы появления злокачественной опухоли перечислили врачи
5 сентября 2019, 09:57 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области медицины перечислили самые очевидные признаки того, что в организме человека появилась злокачественная опухоль. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах российских интернет-СМИ.
Как пишет издание «Суть событий», заняться своим здоровьем необходимо, если наблюдаются:
1. резкая потеря веса;
2. постоянная боль, которая не проходит;
3. необъяснимые кровотечения;
4. появление на теле различных опухолевидных образований.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты раскрыли семь способов снизить риск возникновения рака. Людям, желающим избежать данной болезни, в частности, порекомендовали бросить курить и есть побольше овощей и фруктов.