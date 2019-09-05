Чтобы избежать инфаркта в 65, нужно следить за собой в 15

Риск возникновения инфаркта миокарда в 65 лет у мужчин увеличивается в том случае, если в подростковом возрасте были проблемы с лишним весом, рассказали европейские кардиологи.

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Врачи отметили, что родителям и школам следует серьезнее подходить к решению вопроса лишнего веса среди школьников, поскольку во всём мире стоит проблема ожирения у детей и подростков. Кардиологи прогнозируют, что в скором будущем может заметно увеличиться количество инсультов и сердечных приступов, передаёт Lenta.Ru.

«Наш вывод о связи между индексом массы тела у подростков и инфарктом в зрелом возрасте подтверждает наши предыдущие результаты по сердечной недостаточности… В будущем мы можем начать наблюдать более высокие показатели сердечных приступов и инсультов», - отмечают специалисты.