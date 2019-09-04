Главный онколог Минздрава назвал основные факторы развития рака

Главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн назвал основные факторы, которые влияют на развитие рака. По его словам, врачи давно доказали существенное влияние образа жизни на возникновение заболевания.

Эксперт считает, что на развитие онкологического заболевания влияют три главным проблемы: зависимость от курения, вирус папилломы человека и чрезмерное употребление алкоголя, пишет "Научная Россия".

"Курение в 20-30 раз увеличивает развитие некоторых локализаций. Известно, что вирус папилломы человека, который сейчас очень распространяется, тоже влияет здорово на развитие гинекологического и рака ротоглотки", - рассказал на полях Восточного экономического форума Каприн.

Однако, по его данным, сейчас количество курильщиков сократилось. Специалист считает, что через 5-7 лет продолжительность жизни увеличится, а уровень заболеваний из-за курения снизится.

Врач отметил, что спровоцировать заболевание также может частый контакт с химическими веществами, включая асбест и некоторые красители.