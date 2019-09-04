Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины
4 сентября 2019, 15:28 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.
Как пишет портал ria56.ru, людям, которые хотят избежать онкологических недугов, необходимо:
1. бросить курить;
2. свести к минимуму употребление спиртных напитков;
3. отказаться от сладкого и копченого;
4. держать под контролем свой вес;
5. побольше есть овощей и фруктов;
6. правильно загорать;
7. регулярно посещать специалиста, особенно если в семье уже были случаи заболевания раком.
Ранее в среду сообщалось, что кардиологи посоветовали простой способ избежать ранней смерти.