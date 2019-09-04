Семь способов снизить риск возникновения рака раскрыли эксперты в сфере медицины

Специалисты в области здравоохранения перечислили семь способов снизить вероятность появления в организме злокачественного образования. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет портал ria56.ru, людям, которые хотят избежать онкологических недугов, необходимо:

1. бросить курить;

2. свести к минимуму употребление спиртных напитков;

3. отказаться от сладкого и копченого;

4. держать под контролем свой вес;

5. побольше есть овощей и фруктов;

6. правильно загорать;

7. регулярно посещать специалиста, особенно если в семье уже были случаи заболевания раком.



Ранее в среду сообщалось, что кардиологи посоветовали простой способ избежать ранней смерти.