Россиян могут обязать следить за здоровьем на законодательном уровне

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко предложил законодательно закрепить за россиянами ответственность следить за своим здоровьем. Он заметил, что многие люди предпочитают игнорировать регулярные медосмотры.

Кожемяко подчеркнул, что на Дальнем Востоке созданы все условия для профосмотров и диспансеризаций, однако далеко не все жители региона добросовестно подходят вопросу диагностики и контроля своего здоровья. Губернатор считает, что такая беспечность впоследствии приводит к осложнениям, в то время как выявление болезней на ранних стадиях может значительно снизить инвалидность и смертность, передаёт РенТВ.