Эксперты посоветовали пить чай с чабрецом во время магнитных бурь

Ученые зафиксировали вторую по силе за 2019 год на Земле магнитную бурю. Заметили начало геомагнитной активности 31 августа, а закончится она, по данным специалистов, утром 3 сентября, сообщает портал "Актуальные новости".

В свою очередь, врач Лариса Алексеева рассказала, что в наибольшей степени метеозависимости больше подвержены люди с нервно-психическими заболеваниями. "Обостряются различные формы психических заболеваний, люди с больными суставами или которые перенесли операции, люди с сердечнососудистыми заболеваниями, гипертоники, люди с желудочно-кишечными заболеваниями. В эти дни нужно принимать свои препараты и пить то, что назначил терапевт", - объяснила врач изданию "ПолитЭксперт".