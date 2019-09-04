Верный и экономичный способ избежать ранней смерти подсказали врачи-кардиологи

Зарубежные врачи-кардиологи рассказали о том, как избежать преждевременной смерти. Данной теме посвящена публикация, появившаяся на страницах отечественных интернет-СМИ.

Как пишет «Российская газета», специалисты провели исследование с участием около полумиллиона людей в возрасте после 40 лет и выяснили, что продлить жизнь помогает быстрая ходьба. Ей необходимо заниматься тридцать минут пять раз в неделю.

Корейский кардиолог Си Хек Канг отметил, что ходьба и другие виды физической активности являются верным и экономичным способом жить дольше.

Ранее сегодня сообщалось, что эксперты назвали пять признаков развития сахарного диабета второго типа.