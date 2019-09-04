Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты

Специалисты в области здравоохранения назвали пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии диабета второго типа. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс doc-tv.ru, поводом для беспокойства являются следующие сигналы организма:

1. возникновение проблем со зрением;

2. онемение пальцев на ногах и руках;

3. постоянное чувство голода;

4. частое мочеиспускание;

5. постоянная жажда.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты обозначили привычки, которые повышают вероятность образования злокачественной опухоли. В число данных пристрастий, в частности, попала любовь к сладкому.