Пять сигналов организма о развитии диабета второго типа перечислили специалисты
4 сентября 2019, 10:39 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области здравоохранения назвали пять симптомов, которые свидетельствуют о развитии диабета второго типа. Об этом рассказывается в заметке, появившейся в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет ресурс doc-tv.ru, поводом для беспокойства являются следующие сигналы организма:
1. возникновение проблем со зрением;
2. онемение пальцев на ногах и руках;
3. постоянное чувство голода;
4. частое мочеиспускание;
5. постоянная жажда.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что эксперты обозначили привычки, которые повышают вероятность образования злокачественной опухоли. В число данных пристрастий, в частности, попала любовь к сладкому.