ВИЧ стали выявлять в отдалённых районах России, в деревнях и сёлах

В этом году в отдалённых районах Тюменской области проведено тестирование людей на ВИЧ. Из 400 человек вирус был обнаружен у 12. Причиной таких вот скачков в диагностике страшного заболевания является отсутствие специального медицинского учреждения и регулярной диспансеризации населения.



После того, как Министерство здравоохранения получило средства на тестирование людей на местах, обследования стали более доступны жителям отдалённых районов Тюменской области. В выездную группу входят психолог, медик и активист, который помогает проводить работы. В качестве стимула для сдачи теста на ВИЧ, приходится бесплатно раздавать шприцы, презервативы. Так люди идут на анализ гораздо охотнее.



По данным Спид-центра, в целом в Тюменской области количество инфицированных от общего числа людей составляет один процент. В сёлах он достигает 2%. По мнению специалистов, распространение ВИЧ происходит из-за наркотрафика, который идёт из Казахстана в северные российские регионы. В сельской местности вирус распространяется чаще всего половым путём. Тяжело воспринимают болезнь люди пожилого возраста. Пенсионеры боятся, что им запретят общаться с внуками. Люди не хотят осуждения, потери социальных связей. Хотя в федеральном законодательстве записано, что человек, имеющий вирус иммунодефицита человека, не должен ограничиваться в правах.



К концу года медики планируют проверить большую часть населения Тюменской области.



