Терапевт перечислила бесполезные анализы, на которые не стоит тратить деньги

Врач-терапевт Ирина Уфимцева рассказала о нескольких медицинских анализах, которые по сути являются пустой тратой денег. По её словам, они не несут никакой практической пользы.

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Первым в список попал анализ на лептин – гормон, отвечающий за энергетический обмен. Слишком низкий уровень лептина приводит к ожирению, но, как отметила Уфимцева, если проблема лишнего веса есть, то и так понятно, что с лептином не всё в норме.

Вторым стал анализ на кортизол. Его терапевт назвала бесполезным по той причине, что повлиять на показания можно просто если нарушить правила подготовки к нему. Да и далеко не во всех лабораториях соблюдены условия хранения биоматериала, передаёт ЦарьГрад.

Третьим является популярный анализ на Антитела к вирусу Эпштейна-Барра и цитомегаловирусу. По словам терапевта, у 99,9% людей есть эти антитела, поскольку практически все взрослые люди переболели этими заболеваниями в детском возрасте.

Следующим оказался анализ на антитела к хеликобактер пилори, который, по мнению Уфимцевой, не даёт ответа на то, болен ли человек холерой. В случае подозрения всё равно придется делать биопсию – так не проще ли сразу взять её?

Пятым стал онкомаркер СА125, который не даёт однозначного ответа на вопрос, есть ли у пациентки рак яичников. Он может лишь помочь определить точную локализацию, если онкология уже выявлена.