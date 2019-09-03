Красота требует жертв: офтальмолог рассказала, как косметические процедуры сказываются на зрении

Многие женщины в погоне за красотой соглашаются на всевозможные косметические процедуры, некоторые из которых могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Офтальмологи предупредили, что популярное среди представительниц прекрасного пола наращивание ресниц может стать причиной проблем со зрением. Специалист из Великобритании Элизабет Хоукс рассказала, что некачественное наращивание ресниц зачастую приводит к воспалению век и глазным инфекциям, а к некоторых случаях даже к выпадению ресниц, передаёт Мир24. Также врач напомнила, что ежедневно необходимо снимать макияж с глаз, чтобы избегать попадания инфекции на слизистую оболочку.