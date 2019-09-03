Ученые назвали продукты, избавляющие от жира на животе

Учёные перечислили продукты, которые способны избавить от жировых складок на животе и улучшить работу кишечника. В рейтинг жиросжигающих продуктов вошли двадцать наименований.

Эксперты считают, что в борьбе с вредным висцеральным жиром помогут фасоль, горошек, запеченный картофель, спаржа, семена тыквы, яйца, авокадо и цветную капусту. По их словам, данные продукты содержат калий, белок, цинк и пребиотик, что способствует быстрому насыщению и улучшению иммунитета, пишет портал "Food News".

Помимо этого в борьбе за плоский животик помогут зеленые бананы, кофе и чай и орехи (грецкие, миндаль, фисташки), способствуя улучшению пищеварения. Также стоит употреблять продукты, богатые полиненасыщенными жирными кислотами, минералами и витамином D - оливковое масло, овес, лосось и пр.

Учёные отметили, что обязательно следует сочетать питание и физические нагрузки для эффективного избавления от подкожного жира с живота.