Опубликованы пять советов по снижению артериального давления без медпрепаратов

Опубликованы пять полезных советов по борьбе с гипертонической болезнью без приема медицинских препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в отечественной блогосфере.

Один из каналов в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, которые хотят снизить артериальное давление, необходимо:

1. сбросить лишние килограммы, если они имеются;

2. ограничить употребление соли;

3. как можно больше двигаться и заниматься силовыми тренировками;

4. отказаться от сигарет и спиртного;

5. научиться преодолевать последствия стрессовых ситуаций с минимальными потерями для организма.

Ранее во вторник сообщалось, что специалисты назвали симптомы приближения инсульта.