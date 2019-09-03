Опубликованы пять советов по снижению артериального давления без медпрепаратов
3 сентября 2019, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликованы пять полезных советов по борьбе с гипертонической болезнью без приема медицинских препаратов. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в отечественной блогосфере.
Один из каналов в «Яндекс. Дзен» отмечает, что людям, которые хотят снизить артериальное давление, необходимо:
1. сбросить лишние килограммы, если они имеются;
2. ограничить употребление соли;
3. как можно больше двигаться и заниматься силовыми тренировками;
4. отказаться от сигарет и спиртного;
5. научиться преодолевать последствия стрессовых ситуаций с минимальными потерями для организма.
Ранее во вторник сообщалось, что специалисты назвали симптомы приближения инсульта.