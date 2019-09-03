Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты

Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», о болезни предупреждают следующие сигналы человеческого организма:

1. внезапное повышение артериального давления;

2. беспричинная сильная головная боль;

3. онемение одной части тела;

4. возникновение проблем со зрением;

5. головокружение и общая слабость.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики назвали два самых эффективных напитка для борьбы с гипертонией.