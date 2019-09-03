Сигналы человеческого организма о приближении инсульта мозга назвали специалисты
3 сентября 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели» ]
Специалисты в области медицины перечислили симптомы, которые свидетельствуют о приближении инсульта головного мозга. Данной теме посвящена публикация, которая появилась некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», о болезни предупреждают следующие сигналы человеческого организма:
1. внезапное повышение артериального давления;
2. беспричинная сильная головная боль;
3. онемение одной части тела;
4. возникновение проблем со зрением;
5. головокружение и общая слабость.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что медики назвали два самых эффективных напитка для борьбы с гипертонией.