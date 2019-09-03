Высокий интеллект оказался вредным для здоровья
3 сентября 2019, 10:36 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]
Быть слишком умным оказалось вредным для здоровья. Таковы результаты исследований ученых университета Сиэтла и Тихого океана.
У людей с повышенным уровнем интеллекта склонность к заболеваниям гораздо выше, чем у людей со среднестатистическим IQ. Исследователи проанализировали состояние здоровья людей с различными показателями умственного развития.
Как оказалось, умные люди больше склонны к психическим заболеваниям. У них чаще всего отмечаются повышенная тревожность, маниакально-депрессивный психоз и депрессия.
Помимо того, умные люди чаще других страдают астмой. Врачи нередко диагностируют у них аллергические реакции и аутоимунные заболевания.