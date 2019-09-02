Медики предупредили об опасности наращивания ресниц

Крайне популярная женская процедура наращивания ресниц оказалась чреватой последствиями и опасной для женского здоровья. Об этом в понедельник сообщает британский таблоид The Sun.

Врач офтальмологической клиники Cadogan Clinic Элизабет Хоукс рассказала изданию об увеличении количества глазных инфекций и заболеваний век, вызванных применением женщинами фальшивых ресниц в эстетических целях.

Медик напомнила, что ресницы изначально предназначены для того, чтобы защищать глаза от пыли и микробов. Кроме того, злоупотребление нарощенными ресницами может привести к тому, что свои рано или поздно выпадут.

Утрата ресниц может спровоцировать развитие блефарита - хронического воспалительного заболевания, проявляющегося в виде опухолевых наростов над глазами. Поэтому к данной процедуре нужно подходить со всей осторожностью.