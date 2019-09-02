Два самых эффективных напитка для снижения артериального давления назвали медики

Специалисты в сфере здравоохранения назвали два самых эффективных напитка для снижения артериального давления. Об этом рассказывается в материалах, опубликованных в зарубежном интернет-сегменте.

Как пишет портал Food Science & Nutrition, медики выяснили, что в борьбе с гипертонической болезнью помогает ежедневное употребление несоленого томатного сока. К такому выводу эксперты пришли по итогам эксперимента, в котором приняли участие почти 500 жителей Японии.

The American Journal of Clinical Nutrition, в свою очередь, проинформировал, что высокую эффективность при гипертонии продемонстрировал вишневый сок из ягод сорта Монморанси. Благотворное воздействие данного напитка подтвердилось в ходе исследования с участием мужчин.

Ранее сегодня сообщалось, что ученые посоветовали простой способ снизить риск инфаркта и инсульта.