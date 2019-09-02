Десять ранних симптомов старческого слабоумия перечислили врачи

Доктора обозначили десять ранних признаков старческого слабоумия. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс lifehacker.ru пишет, что необходимо обратиться к специалисту, если наблюдаются:

1. трудности с поиском подходящего слова;

2. участившаяся забывчивость;

3. мнительность и тревожность;

4. регулярные перепады настроения;

5. перемены в характере;

6. нарушение ориентации во времени и пространстве;

7. потеря интереса к хобби;

8. бесцельные действия;

9. многословность;

10. склонность постоянно перекладывать предметы.

Ранее в понедельник сообщалось, что эксперты назвали пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга.