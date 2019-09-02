Десять ранних симптомов старческого слабоумия перечислили врачи
2 сентября 2019, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]
Доктора обозначили десять ранних признаков старческого слабоумия. Соответствующая информация содержится в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс lifehacker.ru пишет, что необходимо обратиться к специалисту, если наблюдаются:
1. трудности с поиском подходящего слова;
2. участившаяся забывчивость;
3. мнительность и тревожность;
4. регулярные перепады настроения;
5. перемены в характере;
6. нарушение ориентации во времени и пространстве;
7. потеря интереса к хобби;
8. бесцельные действия;
9. многословность;
10. склонность постоянно перекладывать предметы.
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