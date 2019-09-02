Пять способов вовремя распознать инсульт головного мозга посоветовали эксперты

Специалисты в области медицины рассказали, как вовремя распознать инсульт головного мозга. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российского блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», при подозрении на инсульт необходимо попросить человека:

1. улыбнуться - при инсульте улыбка будет кривой;

2. высунуть язык - если полностью сделать это не получится, нужно вызывать скорую;

3. поднять одновременно обе руки - из-за нарушений, происходящих в головном мозге, данная манипуляция не удастся;

4. что-нибудь сказать - людей, переживающих инсульт, отличает неразборчивая речь.

Также следует взглянуть на походку. При инсульте нарушается ориентация в пространстве.

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