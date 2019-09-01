Ученые создали новейший препарат для борьбы с ВИЧ

Научная группа из школы медицины Маунт-Синай создала новый инновационный препарат против ВИЧ. По словам учёных, вакцина способствует вырабатыванию антител в организме.

"Мы идентифицировали часть вируса, способную вступать во взаимодействие с антителами. Речь идет о взаимодействии, которое запускает целый каскад реакций, ведущих к гибели вируса и инфицированных клеток", - передаёт слова специалиста ресурс "Science Translational Medicine".

Согласно результатам исследования, препарат носит иммуномодулирующий характер. Отмечается, что вещества, входящие в состав вакцины, способны воздействовать на определенную часть белка, который находится в оболочке вируса иммунодефицита человека. После применения вакцины организм получает иммунитет от ВИЧ.

Известно, что препарат уже показал свою эффективность во время предварительных испытаний на приматах. Сейчас готовится набор добровольцев.