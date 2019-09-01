В Роспотребнадзоре рассказали о детской профилактике от гриппа в начале осени

Специалисты Роспотребнадзора рассказали родителям, какую профилактику необходимо проводить, чтобы защитить иммунную систему детей от инфекций и избежать заболевания гриппом в начале осени.

В ведомстве обратили особое внимание на важность вакцинации. Эксперты напомнили, что дети, заболевшие гриппом, могут болеть 10 дней и дольше, что приводит к пропускам в школе и пропущенным рабочим дням их родителей. Роспотребнадзор напоминает, что вакцинопрофилактика является максимально эффективной, если проводится ежегодно.

Кроме того, мам и пап призывают укреплять гигиеническую привычку детей, в частности, учить их намыливать руки не менее 20 секунд.