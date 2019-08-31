Психолог объяснил, почему кофе не помогает от усталости

В СМИ со ссылкой на диетологов сообщили, что бороться с усталостью с помощью кофе – неэффективно. Действие напитка быстро пройдет, после чего ощущение усталости еще больше усилиться.

Клинический психолог, эксперт по психологии здоровья Михаил Хорс рассказал НСН, почему кофе не помогает от усталости: "Кофе – это бытовой, легализованный наркотик. Все наркотики биологически действуют одним и тем же способом. Сначала перевозбуждают наши механизмы выработки нейромедиаторов, отвечающих за хорошее настроение, за бодрость, - дофамина, серотонина, эндорфинов. И мы чувствуем прилив сил, бодрости. Но потом нас ждет «яма» выработки этих нейромедиаторов, известная как ломка".

Также диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова объяснила в интервью для издания "Вечерняя Москва", почему кофе противопоказан при хронической усталости. По ее мнению, напиток, особенно в больших количествах, очень плохо действует на тех, у кого наблюдается хроническая усталость, кто работал долгое время без отпусков. "Через какое-то время он просто перестает действовать, и начинается обратный процесс, когда вся усталость наваливается разом", - отметила она.