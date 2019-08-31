Врачи: что ждёт испанских детей с «синдромом оборотня»

Дети из Испании, которые заболели гипертрихозом (излишний рост волос на теле), не останутся волосатыми на всю жизнь. Как только закончится действие препарата, волосы расти перестанут, заявила врач — трихолог-дерматовенеролог Галина Меньшикова.

"Этот препарат не может запустить процесс роста волос на всю жизнь. Если родители решатся удалить их, то о негативном эффекте препарата можно будет забыть", - рассказала врач изданию News.ru. Также специалист добавила, что препарат может вызвать у малышей серьёзное снижение давления.