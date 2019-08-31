Ученые рассказали, что оптимизм является ключом к долголетию

Учёные из США оценили шансы позитивных людей прожить дольше 85 лет. В итоге, специалисты пришли к выводу, что оптимизм способствует долголетию.

Психологи исследовали 70 тыс. человек на протяжении 30 лет. Участники заполняли опросники, чтобы учёные могли измерить следующие факторы: уровень оптимизма, общее состояние здоровья и образ жизни своих подопечных, сообщает News.ru. "Исследование выявило много факторов риска различных заболеваний и преждевременной смерти, однако мы относительно мало знаем о положительных психосоциальных факторах, которые могут способствовать здоровому старению", - пишет автор исследования Левина Ли.