Сколько ещё детей должно умереть, пока Минздрав всё же привезёт лекарство?

Россиянка Лида Мониава на своей социальной странице в Facebook высказалась о проблеме отсутствия в стране необходимых лекарств для детей. Речь идёт о нашумевшем "Фризиуме", который помогает детям при эпилепсии, спасая их от смерти.



Работая в некоммерческой организации девушка не касалась проблем государственного обеспечения лекарственными препаратами. Но когда количество детей, которым были нужны препараты, стало больше 2000 человек, Лида занялась решением проблемы.



Девушка готова самостоятельно слетать в Европу, чтобы приобрести лекарство. Но так как оно относится к запрещённым препаратам в России, Лида может попасть под уголовное преследование, как это случилось со многими российскими матерями, выписавшими Фризиум по почте. А в отделении связи их уже ожидал товарищ майор, которому нужно поставить галочку в отчёте.



Глава Минздрава Вероника Скворцова заявила, что в октябре препарат будет доставлен на эндокринный завод города Москвы. Однако кому в первую очередь будут выданы лекарства, неизвестно. Да до октября ещё нужно дожить с такими страшными судорогами.



Пока жизненно необходимого лекарства для более 2000 детей нет в стране, все эти тётки из Минздрава вместе с силовиками сами должны были бы с рюкзаками поехать за границу и там купить, отдать детям, а параллельно готовить разрешительные документы. Тогда бы родители на руках их носили, а не костерили на каждом шагу реформу здравоохранения и людей в погонах. Это же так просто. Где ваши пиарщики?



