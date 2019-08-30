Ученые: риск развития деменции ниже у людей, состоящих в браке

Ученые из Мичиганского университета провели исследование и пришли к удивительному выводу. Оказалось, что люди, которые состоят в браке, реже страдают от деменции в пожилом возрасте, чем "одиночки".

В исследовании использовались архивные данные за 2000–2014 годы, которые были собраны в ходе другого проекта. В выборке находились около 16 тысяч добровольцев в возрасте от 52 лет и старше без признаков ухудшения памяти или каких-либо нейродегенеративных заболеваний.

В рамках 10-летнего наблюдения за этими участниками было выявлено, что состоявшие в семейных отношениях люди реже, чем остальные, страдали от деменции. Интересно, что данная тенденция была сильнее выражена среди мужчин. Ученые объясняют информацию о пользе семейных уз просто: общение в браке снабжает человеческий мозг необходимыми эмоционально-интеллектуальными нагрузками, передает журнал "Здоровье".