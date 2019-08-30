Ученые назвали наиболее эффективный стимул для потери веса

Специалисты национального научного агентства Австралии (CSIRO) недавно провели масштабное клиническое исследование и назвали главный стимул большинства людей для потери лишнего веса.

Ученые пришли к выводу, что не желание стать красивым, а улучшение общего самочувствия и избавление от разных болезней побуждает мужчин и женщин сбрасывать килограммы. Как показывает исследование, в котором приняли участие более 3 тысяч пациентов программы CSIRO Total Wellbeing Diet, двое из трех испытуемых садились на диету именно из-за проблем со здоровьем, передает ТАСС.

Наиболее распространенными проблемами со здоровьем у участников программы являлись повышенное кровяное давление, высокий уровень холестерина, астма, артрит, метаболический синдром, а также хронические боли в теле.