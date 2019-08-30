Восемь возможных предвестников остановки сердца перечислили доктора
30 августа 2019, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]
Врачи рассказали, какие симптомы могут свидетельствовать о будущей остановке сердца. Данной теме посвящен материал, опубликованный некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.
Портал hozsekretiki.ru пишет, что обеспокоиться нужно, если наблюдаются:
1. неприятные ощущения в области груди;
2. стойкое ухудшение аппетита;
3. боли в груди, отдающие в левую руку;
4. боли в нижней части челюсти;
5. кратковременные приступы головокружения;
6. хроническая усталость;
7. отеки на ногах;
8. беспричинная одышка.
Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты дали советы по борьбе с депрессией без лекарств.