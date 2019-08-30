Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов

Исследователи рассказали о способах борьбы с депрессивным расстройством, не предусматривающих прием медицинских препаратов. Об этом говорится в заметке, выложенной на страницах отечественных сетевых СМИ.

Как пишет сайт perm-open.ru, людям, которые хотят быть психически здоровыми, следует:

1. есть побольше овощей и фруктов, их недостаток провоцирует апатию;

2. не пить кофе после 16.00, чтобы не иметь проблем со сном;

3. отказаться от сигарет, курение повышает вероятность возникновения депрессии на 40%.

Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали самые опасные для организма человека алкогольные напитки.