Опубликованы советы исследователей по борьбе с депрессией без медпрепаратов
30 августа 2019, 14:52 [ «Аргументы Недели» ]
Исследователи рассказали о способах борьбы с депрессивным расстройством, не предусматривающих прием медицинских препаратов. Об этом говорится в заметке, выложенной на страницах отечественных сетевых СМИ.
Как пишет сайт perm-open.ru, людям, которые хотят быть психически здоровыми, следует:
1. есть побольше овощей и фруктов, их недостаток провоцирует апатию;
2. не пить кофе после 16.00, чтобы не иметь проблем со сном;
3. отказаться от сигарет, курение повышает вероятность возникновения депрессии на 40%.
Ранее сегодня сообщалось, что доктора назвали самые опасные для организма человека алкогольные напитки.