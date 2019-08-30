Список самых опасных для здоровья человека алкогольных напитков огласили врачи

Медицинские специалисты рассказали, какие алкогольные напитки наносят наибольший вред человеческому организму. Данной теме посвящена публикация, появившаяся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс medikforum.ru, на первом месте в оглашенном врачами списке идут алкоэнергетики. Сочетание содержащихся в них спирта и кофеина наносит удар по мозгу и другим внутренним органам, говорится в процитированном материале.

Далее в антирейтинге следует пиво, которое, в частности, негативно влияет на поджелудочную железу и провоцирует выброс женских половых гормонов у мужчин.

Кроме того, в число самых опасных алкогольных напитков вошли коктейли. От них страдают печень, сердце, сосуды и желудок.

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