Двенадцать ранних признаков болезней сердца раскрыли эксперты в сфере медицины
30 августа 2019, 12:24 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в сфере здравоохранения перечислили двенадцать ранних признаков, говорящих о сердечных недугах. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в отечественном интернет-сегменте.
Как пишет ресурс vashorganism.ru, обеспокоиться следует, если наблюдаются:
1. болевые ощущения в области сердца;
2. отек ног;
3. хроническая усталость;
4. отдающая в шею боль в руке;
5. аритмия;
6. синюшность кожи;
7. появление на коже синего или фиолетового сетчатого рисунка;
8. желтовато-оранжевые кожные пятна;
9. боль в животе;
10. повышенная потливость;
11. распухание лодыжек;
12. красные или фиолетовые линии под ногтями.
Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты подсказали четыре простых способа предотвращения гипертонии.