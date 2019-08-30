Двенадцать ранних признаков болезней сердца раскрыли эксперты в сфере медицины

Эксперты в сфере здравоохранения перечислили двенадцать ранних признаков, говорящих о сердечных недугах. Соответствующая информация содержится в материале, выложенном в отечественном интернет-сегменте.

Как пишет ресурс vashorganism.ru, обеспокоиться следует, если наблюдаются:

1. болевые ощущения в области сердца;

2. отек ног;

3. хроническая усталость;

4. отдающая в шею боль в руке;

5. аритмия;

6. синюшность кожи;

7. появление на коже синего или фиолетового сетчатого рисунка;

8. желтовато-оранжевые кожные пятна;

9. боль в животе;

10. повышенная потливость;

11. распухание лодыжек;

12. красные или фиолетовые линии под ногтями.

Ранее в пятницу сообщалось, что специалисты подсказали четыре простых способа предотвращения гипертонии.