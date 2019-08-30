Четыре простых способа предотвращения развития гипертонии подсказали специалисты
30 августа 2019, 11:59 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области здравоохранения рассказали о простых способах предотвращения развития гипертонической болезни. Об этом идет речь в материале, который появился некоторое время назад в российской блогосфере.
Канал «Секреты долголетия» в «Яндекс. Дзен» пишет, что необходимо следовать четырем рекомендациям:
1. есть меньше фруктозы;
2. регулярно употреблять бананы и шоколад;
3. практиковать релаксацию и медитацию;
4. консультироваться с максимальным количеством специалистов – терапевтами, фармацевтами, диетологами, психологами.
Ранее на текущей неделе сообщалось, что доктора раскрыли шесть главных симптомов рака кишечника.