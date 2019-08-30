В Хабаровском крае появится центр ядерной медицины

В Хабаровском крае собираются построить один из трех новейших Центров позитронно-эмиссионной томографии в ДФО.

Создание центров ранней диагностики онкозаболеваний запланировано Министерством здравоохранения РФ. В настоящее время проект разрабатывается. Также, по словам главы ведомства Вероники Скворцовой, ищутся инвесторы.

ПЭТ является высокотехнологичным методом исследования. Он сможет обеспечить оценку работы тканей на уровне метаболизма. С помощью такого метода можно выявить болезнь на ранней стадии. А также определить количество метастазов и проконтролировать качество лечения.

Состояния и перспективы развития методов ядерной медицины при диагностике онкозаболеваний были обсуждены Минздравом и руководителями частных российских компаний. По словам Скворцовой, на Дальнем Востоке намечено создание ПЭТ-центров в Якутии, Приморье и Хабаровском крае.

Всего в макрорегионе за высокотехнологичной медпомощью обратились и получили ее свыше 34 тысяч пациентов. Из них 21 тысяча – в рамках ОМС. Борьба с онкоболезнями – приоритетная задача национального проекта «Здравоохранение». В течение ближайших шести лет предполагается снизить количество заболеваний до 185 случаев на сто тысяч человек. На эти цели направлено из федеральной казны один триллион рублей.