Шесть главных симптомов развития раковой опухоли в кишечнике озвучили врачи

Медицинские специалисты обозначили шесть главных признаков развития раковой опухоли в кишечнике. Соответствующая информация содержится в заметке, опубликованной на страницах сетевых СМИ.

Как отмечает портал altapress.ru, рак кишечника является одним из самых опасных онкологических недугов. При этом эффективность лечения зависит от того, на какой стадии обнаружено злокачественное образование.

О болезни говорят следующие сигналы организма, наблюдающиеся в течение нескольких недель:

1. плохой аппетит;

2. необъяснимая потеря веса;

3. болевые ощущения в нижней части живота;

4. дискомфорт и вздутие живота;

5. нарушения в работе пищеварительного тракта;

6. кровь в кале.

Ранее в четверг сообщалось, что эксперты в сфере медицины назвали семь симптомов глазного инсульта.