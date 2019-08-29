Врачи назвали распространенные причины головной боли

Головная боль может застигнуть врасплох даже без очевидных причин. Врачи объяснили, что может стать причиной резкой головной боли и как обезопасить себя от неприятного недуга.

Оказалось, что отказ от утреннего приёма пищи может стать причиной головных болей. По подсчетам врачей, от недоедания страдают порядка 30% женщин и 50% мужчин. Также к затяжной мигрени может привести слишком сильный запах парфюмерии. В этом случае головная боль может длиться не менее суток. Кроме того, на головную боль может влиять перепад температуры на пять и более градусов и отказ от болеутоляющих средств, передаёт Мир24.