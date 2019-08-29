Ранний предвестник будущего инфаркта миокарда определили американские доктора

Доктора из Соединенных Штатов выявили ранний признак будущего инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в материале, появившемся на страницах зарубежных СМИ.

Как пишет Medicalxpress, сотрудники Школы общественного здравоохранения Джона Хопкинса в Балтиморе определили, что болезнь предвещает повышенная утомляемость. К данному выводу специалисты пришли по итогам исследования, в котором приняли участие более 600 человек.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что в отечественной блогосфере выложили пост, в котором говорится о простом способе снижения артериального давления без приема лекарственных препаратов.