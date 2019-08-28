Ученые: вино помогает худеть и улучшает работу кишечника

Научная группа из Англии и Бельгии изучила влияние алкогольным напитком, таких как сидр, пиво и вино на организм. Исследование показало, что вино помогает улучшить работу кишечника и способствует снижению веса.

Учёные выяснили, что употребление красного вина связано с большим количеством "полезных" бактерий в микрофлоре кишечника. По мнению экспертов, это связано с тем, что в состав напитка входят защитные химические вещества, которые обладают свойствами антиоксидантов и служат в качестве топлива для микроорганизмов, передаёт РИА Новости.

Специалисты отметили, что красное вино помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

По словам учёных, употреблять напиток следует один раз в две недели в умеренных количествах.

В эксперименте приняли участие более трех тысяч человек из разных стран. Для проведения исследования учитывались вес, возраст, рацион и социально-экономические характеристики добровольцев.