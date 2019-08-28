Стал известен простой способ снизить артериальное давление без медпрепаратов

Назван простой способ снизить артериальное давление без приема медицинских препаратов. Об этом методе рассказывается в публикации, выложенной некоторое время назад в отечественной блогосфере.

Как советует один из каналов в «Яндекс. Дзен», при обострении гипертонической болезни следует начать глубоко дышать через нос или рот. С помощью данного упражнения, которое выполняется в течение одной-двух минут, можно снизить давление до тридцати единиц.

Ранее сегодня сообщалось, что в сети появился материал, в котором обозначены предвестники скорой смерти. В число данных признаков, в частности, попали галлюцинации и потеря аппетита.