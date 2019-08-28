Эксперты объяснили, почему падает спрос на покупку лекарственных сборов

Только за первое полугодие текущего года россияне потратили более 3,5 млрд рублей на покупку лекарственных трав и сборов. Однако спрос на эту продукцию в отечественных аптеках падает уже третий год подряд (если в 2015 году было продано 110 млн упаковок, то в 2018 году только 86 млн).

Врач Анна Белоусова рассказала, что такое явление напрямую связано с недостатком рекламы лекарственных трав в российских СМИ: "Сейчас идёт рекламная кампания переориентирования на российские лекарственные средства как более дешёвые и более доступные для населения". Эксперт добавила, что "лекарственные травы практически не рекламируются", пишет News.ru.