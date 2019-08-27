Названы три способа быстро снизить артериальное давление в домашних условиях
27 августа 2019, 12:00 [ «Аргументы Недели» ]
Обозначены три быстрых способа снизить артериальное давление в домашних условиях. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.
Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», при скачке давления следует принять валерьянку. Также помогает мятный чай, замедляющий сердцебиение, и глубокое дыхание.
Прежде чем брать на вооружение перечисленные способы, людям, страдающим от гипертонии, необходимо проконсультироваться с медицинскими специалистами.
Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области здравоохранения назвали первые признаки инсульта.