Названы три способа быстро снизить артериальное давление в домашних условиях

Обозначены три быстрых способа снизить артериальное давление в домашних условиях. Соответствующая информация содержится в публикации, выложенной некоторое время назад в российской блогосфере.

Как пишет один из каналов в «Яндекс. Дзен», при скачке давления следует принять валерьянку. Также помогает мятный чай, замедляющий сердцебиение, и глубокое дыхание.

Прежде чем брать на вооружение перечисленные способы, людям, страдающим от гипертонии, необходимо проконсультироваться с медицинскими специалистами.

Ранее сегодня сообщалось, что специалисты в области здравоохранения назвали первые признаки инсульта.