Эндокринолог объяснила, почему в России увеличилось количество больных сахарным диабетом

В Минздраве рассказали, что за последнее пятилетие количество россиян с сахарным диабетом увеличилось почти на четверть. Эндокринолог Анна Гончарова уверена, что эту проблему должны решать совместными усилиями эндокринологов и психологов.

Согласно подсчётам, за последние годы случаи заболевания сахарным диабетом увеличились на 23%, передаёт RT. Гончарова считает, что тому виной изменение образа жизни россиян.

«Самое большое количество случаев — это сахарный диабет, который протекает на фоне избыточного веса, инсулинорезистентности и в большей степени связан с нашим образом жизни (переедание, отказ от спорта и тому подобное) и отсутствием желания что-то менять», - объяснила эндокринолог.