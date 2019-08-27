Первые признаки развивающегося инсульта головного мозга обозначили специалисты

Специалисты в сфере здравоохранения перечислили первые симптомы развивающегося инсульта головного мозга. Об этом идет речь в публикации, появившейся некоторое время назад в отечественном интернет-сегменте.

Портал kaplya.site пишет, что о болезни сигнализируют следующие признаки:

1. головная боль;

2. внезапная слабость;

3. онемение конечностей.

Также возможны тошнота и рвота, изменение мимики человека, нечленораздельная речь, говорится в процитированном материале.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что медицинские эксперты дали шесть советов по снижению артериального давления без приема лекарственных препаратов.