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Оптимисты живут дольше, рассказали ученые
27 августа 2019, 09:47 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые Бостонского университета провели ряд исследований и пришли к выводу, что продолжительность жизни оптимистичных людей значительно выше, чем у тех, кто с пессимизмом относится к происходящему.
Эксперты в течение нескольких лет наблюдали за тысячами добровольцев. Они узнали, что оптимисты чаще ведут здоровый образ жизни. Кроме того, такие люди имеют больше уверенности в себе для достижения целей. Также они способны вырабатывать полезные для здоровья привычки, сообщает издание Proceedings of the National Academy of Sciences.
Специалисты выяснили, что оптимисты не слишком эмоционально реагируют на непростые ситуации и быстро восстанавливаются после стрессов. В среднем они живут на 15 процентов дольше, чем пессимисты. Ученые подчеркивают, что оптимизму можно научиться.
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