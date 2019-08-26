Врачи рассказали о преимуществах бороды для здоровья

Зарубежный врач Нор Ашикин Мохтар сообщил о плюсах отращивания бороды для здоровья. Среди положительных влияний имеет место защита от онкологии.

Выяснилось, что борода предотвращает бактериальные инфекции, потому что регулярное бритье оставляет поры, чувствительные к проникновению всех видов патогенов. В особенности, снижается риск фолликулита (распространенное состояние, при котором волосяные фолликулы инфицированы грибками). Об этом пишет портал "Актуальные новости".