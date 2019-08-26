Жители Хабаровского края жалуются на грубость медиков

Перинатальный центр в Хабаровске попал под жесткую критику со стороны жителей Нанайского района.

О том, что в знаменитом, считающемся самым мощным учреждением краевого здравоохранения в системе родовспоможения, ПЦ медперсонал откровенно хамит пациенткам, рассказали и главе региона.

Жители рассказали Сергею Фургалу об ужасном отношении медработников. По словам недовольных, младший медперсонал позволяет себе грубое отношение в отношении сложных рожениц, направленных в центр из района.

Одна из жительниц рассказала губернатору о том, что, чтобы защитить дочь и новорожденного внука, ей пришлось обращаться в Красный Крест. Рассказала она также и об ужасном состоянии центральной районной больницы, а также о том, что там сотрудника не стесняются крепкого словца в отношении пациентов. Однако, в ЦРБ сообщили, что о претензиях рожениц, которых направляют в центральную «перинаталку», ничего не знают.

Глава региона сообщил, что уже запланировал встречу с коллективом ПЦ и обещал поправить отношение персонала к пациентам.