Семь предотвращающих инфаркт видов продуктов перечислили исследователи
26 августа 2019, 13:55 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты в области здравоохранения перечислили семь видов продуктов питания, употребление которых предотвращает инфаркт миокарда. Об этом говорится в заметке, опубликованной в отечественном интернет-сегменте.
Ресурс 00news.ru пишет, что, по мнению исследователей, положительное воздействие на сердце оказывают:
1. овощи;
2. растительные масла;
3. орехи и сухофрукты;
4. ягоды;
5. бобовые и горький шоколад;
6. каши;
7. бананы.
Ранее сегодня сообщалось, что медицинские специалисты обозначили правила защиты от инсульта головного мозга. Людям, которые хотят избежать данного недуга, в частности, рекомендовали контролировать артериальное давление и отказаться от пагубных пристрастий.