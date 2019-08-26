Семь предотвращающих инфаркт видов продуктов перечислили исследователи

Эксперты в области здравоохранения перечислили семь видов продуктов питания, употребление которых предотвращает инфаркт миокарда. Об этом говорится в заметке, опубликованной в отечественном интернет-сегменте.

Ресурс 00news.ru пишет, что, по мнению исследователей, положительное воздействие на сердце оказывают:

1. овощи;

2. растительные масла;

3. орехи и сухофрукты;

4. ягоды;

5. бобовые и горький шоколад;

6. каши;

7. бананы.

Ранее сегодня сообщалось, что медицинские специалисты обозначили правила защиты от инсульта головного мозга. Людям, которые хотят избежать данного недуга, в частности, рекомендовали контролировать артериальное давление и отказаться от пагубных пристрастий.