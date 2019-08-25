Жителям Подмосковья напомнили об опасности ядовитых ягод

В Минэкологии напомнили жителям Подмосковья о том, какие ягоды можно собирать, а каких стоит избегать. Предупреждение связано с тем, что в Московской области наступил сезон плодоношения ядовитых растений.

В ведомстве отметили, что лучше не собирать и не пробовать ягоды, которые растут на незнакомом растении или которые вызывают сомнения. Отдельно в Министерстве подчеркнули, что некоторые ягоды могут вызвать смерть, а потому стоит заранее провести беседу с детьми и предупредить их об опасности, передаёт Газета.Ru.

В Подмосковье можно встретить ядовитые красные ягоды волчьелыка, фиолетово-черные ягоды беладонны, четырехлистный вороний глаз с черными ягодами, а также плодоы паслена, лютика, белены черной и веха ядовитого.